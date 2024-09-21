НАТО за 75 лет существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка. Однако являлась корнем возникновения дилемм безопасность, таким образом, альянс должен «уйти в отставку», вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, пишет китайское издание Global Times.
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