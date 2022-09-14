Выбрать профессию и даже будущего работодателя могут старшеклассники и студенты Приморья

Выбрать профессию и даже будущего работодателя могут старшеклассники и студенты Приморья

Приморские старшеклассники и студенты 1-2 курсов средних и высших образовательных учреждений могут пройти профессиональную диагностику с помощью сервиса "Цифровой помощник для выбора профессии" (12+), сообщили ИА UssurMedia в правительстве края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх