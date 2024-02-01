Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 подразделения разведки Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).
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