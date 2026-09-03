БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Из окопов и блиндажей — в школы: Минпрос предложил бойцам, вернувшимся с СВО, героический эксперимент

Из окопов и блиндажей — в школы: Минпрос предложил бойцам, вернувшимся с СВО, героический эксперимент

Идея ведомства разбивается о ПТСР, низкие зарплаты и вопрос: а кто вчерашних солдат научит учить? Вера Жердева Фото: Николай Михальченко/ТАСС Материал комментируют: Олег Блохин Екатерина Казенас Минпрос нашёл способ одним выстрелом убить двух зайцев.

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