Из окопов и блиндажей — в школы: Минпрос предложил бойцам, вернувшимся с СВО, героический эксперимент

Идея ведомства разбивается о ПТСР, низкие зарплаты и вопрос: а кто вчерашних солдат научит учить? Вера Жердева Фото: Николай Михальченко/ТАСС Материал комментируют: Олег Блохин Екатерина Казенас Минпрос нашёл способ одним выстрелом убить двух зайцев.
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