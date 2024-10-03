Новоаннинский Подработка. Требуется инженер ПТО с навыками проектирования объектов и создания чертежей в 3D для визуализации монтажных узлов.
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Новоаннинский Подработка. Требуется инженер ПТО с навыками проектирования объектов и создания чертежей в 3D для визуализации монтажных узлов.