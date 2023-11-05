Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ужас Зеленского: Русские ракеты равняют с землей штабы ВСУ

Ужас Зеленского: Русские ракеты равняют с землей штабы ВСУ

ВСУ фиксируют беспрецедентный рост наших воздушных атак Константин Ольшанский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Ремонтный завод в Одессе и склады боеприпасов в Миргороде стали приоритетными целями для новой волны российских ракетных атак.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако достаточно 2 КАБ-500 на офис и МО в Киеве, где сидят за управлением ЦРУ, но наша боязнь просто поражает!
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