Врач Миронова: кряхтящее дыхание и одышку указывают на пневмонию

Пневмония – это острое инфекционное заболевание легких, которое часто встречается у детей. По официальным данным, ежегодно в мире регистрируется около 150 млн случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет, из которых тяжелое течение наблюдается в 7-13% случаев.
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