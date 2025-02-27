Врач Миронова: кряхтящее дыхание и одышку указывают на пневмонию

Пневмония – это острое инфекционное заболевание легких, которое часто встречается у детей. По официальным данным, ежегодно в мире регистрируется около 150 млн случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет, из которых тяжелое течение наблюдается в 7-13% случаев.