В полиции рассказали подробности драки в ночном клубе в Кемерове

Конфликт произошел в заведении, расположенном на проспекте Ленина.В полиции рассказали подробности конфликта, который вспыхнул между охранниками и посетителями ночного клуба, расположенного на проспекте Ленина в Кемерове.
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