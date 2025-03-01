Сегодня день кошек! Говорят, что сами они называют его днем, когда хозяева благодарят пушистика за то, что он есть.
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Сегодня день кошек! Говорят, что сами они называют его днем, когда хозяева благодарят пушистика за то, что он есть.