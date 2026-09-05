⛽️На топливном рынке наметилась позитивная динамика в поступлении топлива в регион Ситуация с топливообеспечением в Волгоградской области остается непростой, но принятые федеральными и региональными властями меры во взаимодействии с топливными компаниями постепенно дают результат, наметилась позитивная динамика в поступлении топлива в регион, что в дальнейшем приведет к улучшению ситуации на заправках.