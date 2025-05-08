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Антони заплакал после выхода «Бетиса» в финал Лиги конференций: «Я пережил очень трудные времена. Сейчас все изменилось, я счастлив»

Антони заплакал после выхода «Бетиса» в финал Лиги конференций: «Я пережил очень трудные времена. Сейчас все изменилось, я счастлив»

«Бетис» прошел «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций (4:3 по сумме двух матчей). Арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер забил два гола и отдал одну результативную передачу в двухматчевом противостоянии.

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