«Журнал красивой жизни» в Музее русского импрессионизма

20 июня в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Журнал красивой жизни» — о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год и адресованном аристократической и светской публике.
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