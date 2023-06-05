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В России планируют ввести плату за двухфакторную аутентификацию через SMS при платежах

В России планируют ввести плату за двухфакторную аутентификацию через SMS при платежах

Как сообщает «Коммерсантъ», в проекте новых тарифов, которые Национальная система платежных карт (НСПК) разослала банкам, среди планируемых изменений говорится о введении платы за двухфакторную аутентификацию клиентов при оплате в интернете.

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