В России планируют ввести плату за двухфакторную аутентификацию через SMS при платежах

Как сообщает «Коммерсантъ», в проекте новых тарифов, которые Национальная система платежных карт (НСПК) разослала банкам, среди планируемых изменений говорится о введении платы за двухфакторную аутентификацию клиентов при оплате в интернете.
Как сообщает «Коммерсантъ», в проекте новых тарифов, которые Национальная система платежных карт (НСПК) разослала банкам, среди планируемых изменений говорится о введении платы за двухфакторную аутентификацию клиентов при оплате в интернете.
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