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«Чести русского оружия не посрамлю, Андреевский флаг не спущу!»

«Чести русского оружия не посрамлю, Андреевский флаг не спущу!»

Исполнилось 120 лет подвигу русских моряков крейсера «Варяг» Валерий Бурт    9 февраля 1904 года боевой корабль «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» принял неравный бой с японской эскадрой у бухты Чемульпо.

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