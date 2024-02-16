Крис Берниске прогнозирует, что стоимость Solana (SOL) вырастет до 750 долларов

Бывший аналитик Ark Invest Крис Берниске спрогнозировал значительный рост стоимости криптовалюты Solana (SOL), предполагая, что она может взлететь до высоты 750 долларов, что в три раза превышает исторический пик.
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