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Цитаты, которые бьют прямо в цель

Цитаты, которые бьют прямо в цель

Каждая цитата в этой подборке подобрана так, будто кто-то подсмотрел за твоими мыслями. Настроение и жизненные ситуации переданы настолько точно, что становится немного не по себе — как будто автор прочитал твои мысли.

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