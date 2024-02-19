Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar Blade Одной из самых ...

Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar BladeОдной из самых ожидаемых игр для PS5 в этом году безусловно является слешер Stellar Blade с привлекательной главной героиней и зрелищной боевкой от корейской студии Shift Up.
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