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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar Blade Одной из самых ...

Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar Blade Одной из самых ...

Графические режимы и другие геймплейные подробности Stellar BladeОдной из самых ожидаемых игр для PS5 в этом году безусловно является слешер Stellar Blade с привлекательной главной героиней и зрелищной боевкой от корейской студии Shift Up.

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