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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров о последнем годе контракта: «Я думаю о том, как помочь «Тампе» в этом сезоне. Сделаю все возможное на льду – на этом я сейчас сосредоточен»

Нападающий « Тампы » Никита Кучеров ответил на вопрос о своей контрактной ситуации. Следующий сезон станет для него последним по 8-летнему соглашению с кэпхитом 9,5 миллиона долларов.

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