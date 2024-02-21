Приморцы пожаловались на «голые попы» на концерте Нюши

Выступление певицы Нюши во Владивостоке вызвало возмущение жителей Приморского края. Общественники планируют обратиться в прокуратуру после концерта с участием танцовщиц в трусиках, посчитав такое выступление неуместным для детского праздника.
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