Масштабные учения сегодня в Россия: Кубань учится противодействовать вооруженным нападениям

Всероссийские учения проходят в школах и колледжах по всей России во второй раз. Как сообщали в администрации Краснодарского края, мероприятиями будут охвачены в 1350 образовательных организациях и объектах отдыха и оздоровления Кубани.
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