ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

359 подписчиков

Масштабные учения сегодня в Россия: Кубань учится противодействовать вооруженным нападениям

Масштабные учения сегодня в Россия: Кубань учится противодействовать вооруженным нападениям

Всероссийские учения проходят в школах и колледжах по всей России во второй раз. Как сообщали в администрации Краснодарского края, мероприятиями будут охвачены в 1350 образовательных организациях и объектах отдыха и оздоровления Кубани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх