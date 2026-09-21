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На выборах в Госдуму испытали российский аналог Starlink

На выборах в Госдуму испытали российский аналог Starlink

Развитие российской спутниковой системы "Рассвет" вызвало обеспокоенность на Украине Компания "Бюро 1440" успешно испытала спутниковую систему связи "Рассвет" в условиях дистанционного электронного голосовании, пишет "Российская газета".

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