На выборах в Госдуму испытали российский аналог Starlink

Развитие российской спутниковой системы "Рассвет" вызвало обеспокоенность на Украине Компания "Бюро 1440" успешно испытала спутниковую систему связи "Рассвет" в условиях дистанционного электронного голосовании, пишет "Российская газета".
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