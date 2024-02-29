Главком ВСУ Сырский признал необходимость задействовать резервы

РИАМО - 29 фев. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что обстановка на авдеевском и запорожском направлениях конфликта с РФ остается сложной для ВСУ, у ряда командиров нашли просчеты во владении ситуацией, есть необходимость в задействовании резервов.