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Главком ВСУ Сырский признал необходимость задействовать резервы

Главком ВСУ Сырский признал необходимость задействовать резервы

РИАМО - 29 фев. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что обстановка на авдеевском и запорожском направлениях конфликта с РФ остается сложной для ВСУ, у ряда командиров нашли просчеты во владении ситуацией, есть необходимость в задействовании резервов.

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