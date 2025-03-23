Миграционный ад, «Фестивали плова»: Россия подчиняется решениям СНГ времен Ковида – какая мразь «забыла» их отменить?

Ты где увидел евреем недоросль===========🤣... Русские так не пишут.... и классика... не паспорт твой.

Тамара Султангареева

На днях с таджикским баем встречался, горячо обнимался. Опять о правах, гарантиях понаехавшим речь шла. Говорили о большом количестве русских учителей, которых отправили в Таджикистан обучать будущих мигрантов русскому языку, чтобы они могли без проблем сюда переться. Обещали прислать ещё больше учителей, у нас ведь их валом. Подумаешь, самим не хватает, главное, таджиков обучить, им ведь в России жить.