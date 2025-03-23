БлокнотРУ Если вам показалось, что число мигрантов резко поползло вверх именно в последние несколько лет, с начала 2020-х (вспомните хотя бы ЧМ-2018, ситуация была совершенно иной) – вам не показалось.
Миграционный ад, «Фестивали плова»: Россия подчиняется решениям СНГ времен Ковида – какая мразь «забыла» их отменить?
Комментарии
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Алексей Тан
Ты где увидел евреем недоросль===========🤣... Русские так не пишут.... и классика... не паспорт твой.
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3 час.
Тамара Султангареева
На днях с таджикским баем встречался, горячо обнимался. Опять о правах, гарантиях понаехавшим речь шла. Говорили о большом количестве русских учителей, которых отправили в Таджикистан обучать будущих мигрантов русскому языку, чтобы они могли без проблем сюда переться. Обещали прислать ещё больше учителей, у нас ведь их валом. Подумаешь, самим не хватает, главное, таджиков обучить, им ведь в России жить.
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5 мин.
Алексей Тан
Не ищи врагов ТАМ... где ИХ нет... А ищи с реди клонов Отца вашего... Яхвы и Иеговы.
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58 сек.
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