Первые арбузы и дыни появились на прилавках Новоаннинского. Не рановато ли?)🍉 Кто уже рискнул попробовать 😋.
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Первые арбузы и дыни появились на прилавках Новоаннинского. Не рановато ли?)🍉 Кто уже рискнул попробовать 😋.