Полиция раскрыла дело о краже документов из машины «Скорой помощи»

Помимо них также пропали медприборы и чемодан с оборудованием Ночью 31 октября сотрудница медучреждения заметила, что из машины «Скорой помощи», припаркованной на улице Пахоменко, пропали документы и печати, а также чемодан с оборудованием и медприборами.
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