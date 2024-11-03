Полиция раскрыла дело о краже документов из машины «Скорой помощи»

Помимо них также пропали медприборы и чемодан с оборудованием Ночью 31 октября сотрудница медучреждения заметила, что из машины «Скорой помощи», припаркованной на улице Пахоменко, пропали документы и печати, а также чемодан с оборудованием и медприборами.