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Юрист Белялова объяснила, что означает обозначение ГОСТ на школьной форме

Юрист Белялова объяснила, что означает обозначение ГОСТ на школьной форме

Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму, он вступит в силу с 1 июля. Отметим, что стандарт не устанавливает правил для внешнего вида учащегося, а предъявляет технические требования к качеству школьной формы, чтобы она прослужила как можно дольше и её было комфортно носить.

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