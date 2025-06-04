Юрист Белялова объяснила, что означает обозначение ГОСТ на школьной форме

Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму, он вступит в силу с 1 июля. Отметим, что стандарт не устанавливает правил для внешнего вида учащегося, а предъявляет технические требования к качеству школьной формы, чтобы она прослужила как можно дольше и её было комфортно носить.