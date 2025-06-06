Автоэксперт Иванов рассказал, каким иномаркам будет непросто вернуться в Россию

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов в интервью «Российской газете» отметил, что возвращение на российский рынок таких брендов, как Skoda и Volkswagen, будет сложным процессом.
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