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В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обманывавшего граждан под предлогом проведения ремонтно-строительных работ

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого благовещенца, обвиняемого в совершении ряда мошеннических действий.

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