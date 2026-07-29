Чемпион ОИ Петренко: на Петросян легла ответственность, к которой она не готова

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, объяснил, с чем была связана неудача фигуристки Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх - 2026.