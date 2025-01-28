Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа

Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил о том, что получил от украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, протоколы их несостоявшейся встречи с требованиями гарантии поддержки вступления Киева в НАТО.
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