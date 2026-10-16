Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил сократить потребление пива ради помощи Украине, вызвав критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.
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Меньше будут пить, сократится производство, меньше денег поступит в казну. Всё это в первую очередь ударит по Латвии. Откуда появились такие дебилы.