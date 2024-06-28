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Никита Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями

Никита Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который неделю назад вышел на свободу после того, как отбыл восемь лет в тюрьме после обвинения во взятке, пришел на заседание Кировского областного суда .

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