Никита Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который неделю назад вышел на свободу после того, как отбыл восемь лет в тюрьме после обвинения во взятке, пришел на заседание Кировского областного суда .
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