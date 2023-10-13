Новосибирские дерматологи обнаружили у Моны Лизы признаки алопеции

Врачи-дерматологи из Новосибирска в ходе мультимедийной выставки «Из века в век», которая посвящена 100-летию областного кожвендиспансера, обнаружили у Моны Лизы на полотне Леонардо да Винчи признаки алопеции.
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