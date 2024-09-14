Самое известное выражение с этим словом — «шарашкина контора» разг., пренебр. организация, вызывающая подозрение, причастная к обману, махинациям либо занимающаяся чем-либо несерьёзным.
Шарага
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Самое известное выражение с этим словом — «шарашкина контора» разг., пренебр. организация, вызывающая подозрение, причастная к обману, махинациям либо занимающаяся чем-либо несерьёзным.