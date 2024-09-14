Личный блог инж...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Личный блог инженера Павла Самуты

4 подписчика

Шарага⁠⁠

Шарага⁠⁠

Самое известное выражение с этим словом — «шарашкина контора» разг., пренебр. организация, вызывающая подозрение, причастная к обману, махинациям либо занимающаяся чем-либо несерьёзным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх