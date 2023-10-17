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Военное обозрение

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  • Гарий Щерба
    Да  КОМУ  этот дед на  БАТАРЕЙКАХ НУЖЕН ?  , от  НЕГО АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕЗАВИСИТ  так как  КОМАНДУ ОТДАЮТ ДРУГИЕ  а д...Самолёт президент...
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После событий последнего месяца у США на Египет могут возникнуть далекоидущие планы

После событий последнего месяца у США на Египет могут возникнуть далекоидущие планы

Война между движением ХАМАС и Израилем грозит «перетряхнуть» не одну стратегию в регионах Ближнего Востока, даже в том случае, если удастся ее локализовать по времени и географии, а значит и по масштабу трагедии.

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