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Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов

Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 января забросил 807-ю и 808-ю шайбы и сократил разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 86 голов.

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