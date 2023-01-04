Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 января забросил 807-ю и 808-ю шайбы и сократил разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 86 голов.