«Барселона» может подписать Шика, Нуньеса или Андре Силву в случае срыва трансфера Холанда

«Барселона» может подписать Патрика Шика, Дарвина Нуньеса или Андре Силву. Об этом сообщает Sport.es.

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