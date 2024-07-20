Эндокринолог посоветовала пить в жаркую погоду кефир

Российский врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала, что кефир полезно пить в жару. Этот продукт совмещает эффекты напитков и еды, может утолять жажду и в то же время насыщает, содержит в себе белок, жир, микроэлементы, сообщает Pravda.
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