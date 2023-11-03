Экс-чиновник ООН Мохаибер усмотрел элементы геноцида в действиях Израиля в Газе

В действиях Израиля в секторе Газа наблюдались элементы геноцида. Об этом РИА «Новости» заявил экс-директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер, уволившийся на этой неделе именно из-за подхода «политической части ООН» к конфликту на Ближнем Востоке.