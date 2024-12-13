США отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

СК

Сергей Карабухин

!!! Чушь собачья и фейки - нету у пентагона никакого современного оружия....На понты берут...США отстали от России минимум на 15 лет... !!! Вспомните как Рейган – В НАЧАЛЕ ВОСЕМЬДЕСЯТЫХ – врал про ПРО…До сих пор у США нету ПРО….