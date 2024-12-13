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США отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон, который цитирует РИА Новости. «Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении военного ведомства.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Чушь собачья и фейки - нету у пентагона никакого современного оружия....На понты берут...США отстали от России минимум на 15 лет... !!! Вспомните как Рейган – В НАЧАЛЕ ВОСЕМЬДЕСЯТЫХ – врал про ПРО…До сих пор у США нету ПРО….
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12 час.

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