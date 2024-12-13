США отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщил Пентагон, который цитирует РИА Новости. «Недавно был успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде», – говорится в сообщении военного ведомства.
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