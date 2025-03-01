Больше всего в Брюсселе опасаются введения Трампом 20-процентных пошлин на импорт, способный похоронить европейскую промышленность Экономика Европы находится в усугубляющемся упадке.
Упадок необратим, впереди крах: экономический апокалипсис Европы
Комментарии
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ЕМ
Евгений Маринов
Сколько лет уже одно и то же талдычут.... Лучше бы дома порядок навести... Ежедневно выявляются коррупционеры такого уровня - по сумме выявленных злоупотреблений второй бюджет страны можно строить....
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7 час.
АМ
Алиса Майская
Ну так Вы и разбирайтесь у себя дома, к чему читать то, что "Вас не касается"? Не все читатели живут в РФ, некоторые живут в ЕС и эта информация, неинтересная для Вас, интересна нам, (это наши проблемы).
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2 час.
Андрей Тихонов
У нас та же хрень, нулевая производительность. засилье калбитов, враги сядят за одним столом с теснейшим и тд
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1 час.
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