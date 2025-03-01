Упадок необратим, впереди крах: экономический апокалипсис Европы

Сколько лет уже одно и то же талдычут.... Лучше бы дома порядок навести... Ежедневно выявляются коррупционеры такого уровня - по сумме выявленных злоупотреблений второй бюджет страны можно строить....

АМ

Алиса Майская

Ну так Вы и разбирайтесь у себя дома, к чему читать то, что "Вас не касается"? Не все читатели живут в РФ, некоторые живут в ЕС и эта информация, неинтересная для Вас, интересна нам, (это наши проблемы).