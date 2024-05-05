Мужчина в Ленобласти из пистолета отстреливался от приставших к нему и жене

Житель Ленобласти отстреливался от пьяных мужчин из травматического пистолета. Трое неизвестных напали на него, когда он шел с женой к станции метрополитена «Девяткино», сообщили в региональном главке МВД России.
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