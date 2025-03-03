В Москве у 147 рабочих выявили кишечную инфекцию

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин У рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявили 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании "Енидем", сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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