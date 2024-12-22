Курица с картошкой: бюджетное решение для новогоднего стола в условиях растущих цен Юлия ЧелкановаВ преддверии новогодних праздников многие семьи задумываются о том, как уложиться в бюджет, накрывая праздничный стол.
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