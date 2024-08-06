Брат Серебрякова рассказал о его мотивах при совершении подрыва автомобиля

Алексей Серебряков, брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, высказал мнение, что вряд ли мотивом для совершения преступления было желание родственника заработать денег, передает РИА Новости.
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