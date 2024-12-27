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Полиция Алматы перешла на усиление

Полиция Алматы перешла на усиление

В период празднования Нового года полиция в Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города,  увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

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