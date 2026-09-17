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Царьград

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«Откуда вы это берёте?»: жена Николая Ефремова резко ответила на слухи о его состоянии

«Откуда вы это берёте?»: жена Николая Ефремова резко ответила на слухи о его состоянии

Вокруг здоровья актёра Николая Ефремова снова всколыхнулась волна тревожных сообщений.В СМИ и Telegram-каналах распространилась тревожная информация о состоянии 35-летнего актёра Николая Ефремова, сына Михаила Ефремова.

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