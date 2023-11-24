Актёр Дмитрий Нагиев вернулся на телеэкраны после годовой паузы в карьере

Роль в сериале "Кто быстрее" станет для артиста первой крупной работой после начала СВО.Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев, ранее объявлявший, что решил сделать паузу в карьере, вернётся на телеэкраны с крупной работой.
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