Умер российский актер, лауреат "Золотой маски" Владимир Гуляев

На 93-м году жизни скончался актер, режиссер и сценограф Владимир Гуляев. Он носил звание народного артиста РСФСР, был лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска", а также лауреатом Государственной премии им К.
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